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कार चलाते समय ये गलतियां इंजन को पहुंचा सकती हैं नुकसान, बढ़ सकता है मरम्मत का खर्च, बचाव के लिए अपनाएं आसान टिप्स

कई बार लोग सोचते हैं कि कार में इंजन से जुड़ी समस्या अचानक से हुई है, जबकि असल में इसके पीछे लंबे समय से चल रही गलत ड्राइविंग आदतें शामिल होती हैं. अच्छी बात यह है कि अगर समय रहते इन आदतों को सुधारा जाए, तो आप अपनी कार के इंजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: May 2, 2026 6:17:28 PM IST

कार चलाते समय ये गलतियां इंजन को पहुंचा सकती हैं नुकसान, बढ़ सकता है मरम्मत का खर्च, बचाव के लिए अपनाएं आसान टिप्स


Driving Mistakes that can harm engine: आजकल कार ड्राइव करना कोई मुश्किल काम नहीं है. अगर आप मैन्युअल कार ड्राइव नहीं भी कर पा रहे हैं तो ऐसे में ऑटोमेटिक कार चलाने का भी ऑप्शन रहता है. लेकिन, कार ड्राइविंग सीख लेने के बाद भी कुछ लोग कई बार कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो न केवल कार के अन्य पार्ट्स को बल्कि इंजन तक को नुकसान पहुंचा सकता है. शुरुआत में ये आदतें मामूली लगती हैं, लेकिन समय के साथ ये महंगे रिपेयर और खराब परफॉर्मेंस का कारण बन सकती हैं.

कई बार लोग सोचते हैं कि कार में इंजन से जुड़ी समस्या अचानक से हुई है, जबकि असल में इसके पीछे लंबे समय से चल रही गलत ड्राइविंग आदतें शामिल होती हैं. अच्छी बात यह है कि अगर समय रहते इन आदतों को सुधारा जाए, तो आप अपनी कार के इंजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. 

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1. कम फ्यूल पर ड्राइव करना

हममें से कुछ लोगों की आदत होती है कि वे कम फ्यूल होने के बावजूद भी बार-बार ड्राइव करते हैं. जबकि, अगर आप कम फ्यूल होने पर कार को बार-बार ड्राइव करते हैं तो इससे न केवल इंजन पर बल्कि, कार की परफॉर्मेंस और माइलेज पर भी असर पड़ता है. ऐसे में धीरे-धीरे करके इंजन डैमेज होने लगता है और फ्यूल सिस्टम को भी नुकसान पहुंचता है. 

2. गलत गियर में गाड़ी चलाना

कई बार लोग कार ड्राइव करते समय गलत गियर का इस्तेमाल करने लगते हैं. जबकि, गलत गियर में कार ड्राइव करने से अक्सर कार में समस्या आने लगती है. कम स्पीड में अगर आप हाई गियर या फिर ज्यादा स्पीड में दूसरे और तीसरे गियर में कार चलाने लगते हैं तो इससे कार के इंजन पर बुरा प्रभाव पड़ता है.  

3. सर्विसिंग नहीं कराना 

अगर आप कार की सर्विसिंग को अक्सर टालते रहते हैं या फिर समय-समय पर नहीं कराते हैं तो ऐसी स्थिति में इंजन पर बुरा असर पड़ सकता है. सर्विस में देरी करना इंजन की लाइफ को धीरे-धीरे कम करने लगता है. इसलिए बिना देरी किए आपको सर्विसिंग कराते रहनी चाहिए. 

Tags: Driving Mistakes
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