199 Postpaid Plan: ट्राई करें बीएसएनएल का 199 रुपये का सबसे पोस्टपेड प्लान, जानें 10 बेनिफिट्स

199 Postpaid Plan: अगर आप भी महंगे पोस्टपेड मोबाइल फोन के प्लान से परेशान हैं तो भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के पास इसका सॉल्यूशन है. सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL के पास फिलहाल सबसे सस्ता पोस्टपेड मोबाइल प्लान मौजूद है. BSNL का 199 रुपये प्रति महीने वाला प्लान आपको जरूर पसंद आएगा, जो काफी किफायती भी है. 199 के इस प्लान में यूजर को 25GB डेटा मिलेगा और साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग भी उपलब्ध है.

BSNL के इस सबसे सस्ते पोस्टपेड मोबाइल प्लान की कॉस्ट सिर्फ 199 रुपये प्रति महीने है. इसमें डेटा रोलओवर की सुविधा भी उपलब्ध है. यह अलग बात है कि इसमें डेटा थोड़ा कम मिलता है, लेकिन इसकी कीमत को देखते हुए शायद कस्टमर्स को दिक्कत नहीं आएगी. यहां पर बता दें कि डेटा रोलओवर के तहत यूजर को मोबाइल फोन या ब्रॉडबैंड प्लान में बचा हुआ इस्तेमाल डेटा में ना आने वाला (Unused data) अगले बिलिंग चक्र (Billing cycle) या रिचार्ज अवधि में स्थानांतरित (Add) कर दिया जाता है. इसका मतलब यह है कि 199 रुपये के इस प्लान का भरपूर फायदा उठा सकते हैं.

BSNL के 199 रुपये प्लान के फायदे भी जान लें