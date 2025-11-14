Live

Tarari Chunav Result 2025 LIVE: विशाल प्रशांत vs मदन सिंह- हर राउंड में सस्पेंस, वोटों का अंतर रेजर की धार पर!

🕒 Updated: November 14, 2025 07:36:12 AM IST

Tarari Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तरारी सीट पर मतगणना तेज रफ्तार में चल रही है. इस सीट पर इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है, जहां विशाल प्रशांत (RJD) और मदन सिंह (JDU) के बीच कांटे की टक्कर है. शुरुआती रुझानों में दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर बेहद कम नजर आ रहा है. तरारी विधानसभा सीट भोजपुर जिले में आती है और यहां की जनसंख्या में किसान व मजदूर वर्ग का बड़ा प्रभाव है. इस सीट पर RJD और JDU के अलावा BJP और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिससे मुकाबला चार-कोनी हो गया है. चुनावी समीकरण के हिसाब से यादव और भूमिहार वोटर्स का झुकाव परिणाम तय कर सकता है.

Live Updates

  • 19:14 (IST) 13 Nov 2025

    Tarari Election Result 2025 Live: बस कुछ ही देर में होने वाली है मतगणना, लोगों में है सस्पेंस

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तरारी सीट पर मतगणना थोड़ी देर में शुरू होने वाली है. इस सीट पर इस बार का मुकाबला विशाल प्रशांत (RJD) और मदन सिंह (JDU) के बीच है.

