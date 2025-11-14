Tarapur Chunav Result 2025 LIVE: तारापुर में सियासी खेल जारी, NDA-RJD में कड़ी टक्कर; नतीजों का इंतजार

Tarapur Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार खत्म होने वाला है. 14 नवंबर को नतीजे सब के सामने आ जाएंगे. एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है. हालांकि दोनों खेमों में जश्न की तैयारी चल रही है. सभी की निगाहें अब नतीजों पर है. तारापुर में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राजद के उम्मीदवार अरुण साह के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है. पहले चरण के मतदान के बाद से ही मतों का आकलम जारी है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे है. वहीं राजद में भी जीत के प्रति आत्मविश्वास नजर आ रहा है.