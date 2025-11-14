Live

Tarapur Chunav Result 2025 LIVE: तारापुर में सियासी खेल जारी, NDA-RJD में कड़ी टक्कर; नतीजों का इंतजार

🕒 Updated: November 14, 2025 07:46:36 AM IST

Tarapur Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार खत्म होने वाला है. 14 नवंबर को नतीजे सब के सामने आ जाएंगे. एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है. हालांकि दोनों खेमों में जश्न की तैयारी चल रही है. सभी की निगाहें अब नतीजों पर है. तारापुर में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राजद के उम्मीदवार अरुण साह के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है. पहले चरण के मतदान के बाद से ही मतों का आकलम जारी है. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे है. वहीं राजद में भी जीत के प्रति आत्मविश्वास नजर आ रहा है.

Tarapur Chunav Result 2025 LIVE: तारापुर में सियासी खेल जारी, NDA-RJD में कड़ी टक्कर; नतीजों का इंतजार

Tarapur Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार अब कुछ ही समय में खत्म होने वाला है. 14 नवंबर को रिजल्ट सामने आ जाएगा. NDA और महागठबंधन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

Live Updates

  • 07:16 (IST) 14 Nov 2025

    Tarapur Vidhan Sabha Chunav Result 2025 : पहले पोस्टल बैलट की होगी गिनती

    Bihar Tarapur Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग में सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होगी. ईवीएम की गिनती 8.30 बजे से शुरू की जाएगी. 

  • 13:25 (IST) 14 Nov 2025

    Tarapur Vidhan Sabha Chunav Result 2025 : कई पार्टियों ने पहली बार लड़ा चुनाव

    Bihar Tarapur Vidhan Sabha Election Result 2025: मतदान के दौरान दोनों ही चरणों में 65 फीसदी से अधिक मतदान हुआ. इस चुनाव में कुछ ऐसे भी दल थे जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा. जिसमें प्रशांत किशोर की अगुवाई वाले जन सुराज, तेज प्रताप यादव की अध्यक्षता वाली जन शक्ति जनता दल प्रमुखता से शामिल हैं.

Tarapur Chunav Result 2025 LIVE: तारापुर में सियासी खेल जारी, NDA-RJD में कड़ी टक्कर; नतीजों का इंतजार

