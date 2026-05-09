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Tamil Nadu Oath Ceremony 2026 Live: चेन्नई से तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होंगे तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर

🕒 Updated: May 9, 2026 04:22:02 PM IST

Tamil Nadu Oath Ceremony 2026 Live: तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस शनिवार को और गहरा गया. जब अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय ने तीन दिनों में तीसरी बार गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर से मुलाक़ात की. वे अगली सरकार बनाने के लिए ज़रूरी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे थे. तमिलगा वेट्री कझगम के सीनियर नेताओं के साथ विजय ने चेन्नई के लोक भवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के समर्थन पत्र सौंपे. कोयंबटूर से आए एक समर्थक ने कहा, “मुझे पूरा भरोसा है कि थलापति इस मौजूदा रुकावट को पार कर लेंगे और तमिलनाडु के CM बनेंगे. 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आँकड़ा 118 पार करने की कोशिश में जुटे तमिल सुपरस्टार विजय की TVK के लिए अब हर MLA अहम हो गया है. इससे विजय के नेतृत्व वाले गुट के पास कुल 117 MLA हो जाते हैं — जो बहुमत के लिए ज़रूरी 118 से सिर्फ़ एक कम है. अब सभी की नज़रें पूरी तरह से VCK पर टिकी हैं, जिसके पास 2 MLA हैं। अगर VCK औपचारिक रूप से TVK का समर्थन करता है, तो गठबंधन की सीटों की संख्या बढ़कर 119 हो जाएगी, जिससे विजय के लिए सरकार बनाने का रास्ता साफ़ हो जाएगा. वहीं दूसरी ओर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने TVK को समर्थन देने की बात से इन्कार किया है और कहा है कि वह DMK गठबंधन के साथ ही है.

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे विजय
तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे विजय

Tamil Nadu Oath Ceremony Live Updates: तमिलनाडु में जहां एक ओर जोरदार राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं और TVK नेता सी. जोसेफ़ विजय सरकार बनाने के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 9 मई, 2026 को शाम 7:10 बजे चेन्नई से उड़ान भरकर तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होंगे.

Live Updates

  • 16:21 (IST) 09 May 2026

    Tamil Nadu Oath Ceremony Live Updates: चेन्नई से तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होंगे तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर

    तमिलनाडु में जहां एक ओर जोरदार राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं और TVK नेता सी. जोसेफ़ विजय सरकार बनाने के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 9 मई, 2026 को शाम 7:10 बजे चेन्नई से उड़ान भरकर तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होंगे.

  • 15:18 (IST) 09 May 2026

    Tamil Nadu Oath Ceremony Live Updates: तमिलनाडु में सरकार बनाने का संस्पेंस हुआ खत्म, वीसीके ने टीवीके को समर्थन देने का लिया फैसला

    तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर चल रहे ड्रामे को खत्म करते हुए वीसीके ने सी. जोसेफ विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) को समर्थन देने का फैसला किया है. वीसीके के एक शीर्ष नेता ने द हिंदू को यह जानकारी दी है. इसके अलावा, नेता ने आगे बताया कि पार्टी अध्यक्ष थोल. थिरुमावलवन जल्द ही इस संबंध में औपचारिक घोषणा करेंगे, जिसके साथ ही पार्टी के रुख को लेकर चल रही तमाम अटकलें समाप्त हो जाएंगी.

  • 14:36 (IST) 09 May 2026

    Tamil Nadu Oath Ceremony Live Updates: वीसीके महासचिव डॉ. डी. रविकुमार ने मीडिया को दी ये सलाह

    वीसीके महासचिव डॉ. डी. रविकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि अभी जो रिपोर्टें चल रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि VCK अलग-अलग पदों की तलाश में है और मांगें कर रही है, वे पूरी तरह से सच के विपरीत हैं. हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि ऐसी रिपोर्टों पर भरोसा न करें. हम मीडिया से यह भी आग्रह करते हैं कि VCK को बदनाम करने की कोशिशों में शामिल न हों.

  • 14:02 (IST) 09 May 2026

    Tamil Nadu Oath Ceremony Live Updates: पलानीस्वामी ने तमिलनाडु में सरकार बनाने वाली पार्टी को दी बधाई

    AIADMK के महासचिव और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने तमिलनाडु में सरकार बनाने वाली पार्टी को बधाई दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि 17वें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, उनमें विभिन्न पार्टियों के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. मैं तमिलनाडु में सरकार बनाने वाली पार्टी को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं. 

  • 13:49 (IST) 09 May 2026

    Tamil Nadu Oath Ceremony Live Updates: पीएमके संस्थापक रामदास ने क्या कहा?

    PMK के संस्थापक रामदास ने शनिवार (9 मई, 2026) को कहा कि तमिलनाडु में असाधारण राजनीतिक माहौल को देखते हुए राज्यपाल को तुरंत विजय के नेतृत्व वाली TVK को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, जो राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. चेन्नई में जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि जनता के फैसले का सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य है। इस प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए. तुरंत निमंत्रण भेजा जाना चाहिए.

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