Tamil Nadu Oath Ceremony 2026 Live: चेन्नई से तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होंगे तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर

Tamil Nadu Oath Ceremony 2026 Live: तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस शनिवार को और गहरा गया. जब अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय ने तीन दिनों में तीसरी बार गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर से मुलाक़ात की. वे अगली सरकार बनाने के लिए ज़रूरी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे थे. तमिलगा वेट्री कझगम के सीनियर नेताओं के साथ विजय ने चेन्नई के लोक भवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के समर्थन पत्र सौंपे. कोयंबटूर से आए एक समर्थक ने कहा, “मुझे पूरा भरोसा है कि थलापति इस मौजूदा रुकावट को पार कर लेंगे और तमिलनाडु के CM बनेंगे. 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आँकड़ा 118 पार करने की कोशिश में जुटे तमिल सुपरस्टार विजय की TVK के लिए अब हर MLA अहम हो गया है. इससे विजय के नेतृत्व वाले गुट के पास कुल 117 MLA हो जाते हैं — जो बहुमत के लिए ज़रूरी 118 से सिर्फ़ एक कम है. अब सभी की नज़रें पूरी तरह से VCK पर टिकी हैं, जिसके पास 2 MLA हैं। अगर VCK औपचारिक रूप से TVK का समर्थन करता है, तो गठबंधन की सीटों की संख्या बढ़कर 119 हो जाएगी, जिससे विजय के लिए सरकार बनाने का रास्ता साफ़ हो जाएगा. वहीं दूसरी ओर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने TVK को समर्थन देने की बात से इन्कार किया है और कहा है कि वह DMK गठबंधन के साथ ही है.

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे विजय