Tamil Nadu Election Results 2026 Live: तमिलनाडु में स्टालिन की होगी वापसी या पन्नीरसेल्वम और विजय देंगे टक्कर, थोड़ी देर में वोटों की गिनती

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 Live Updates: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का परिणाम आज आएगा. सुबह 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. इसके बाद सुबह 8:30 बजे ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती शुरू हो जाएगी. तमिलनाडु में इस बार डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन के अलावा अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके पर भी सबकी नजरें टिकी हैं.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 लाइव अपडेट्स

अधिकतर एग्जिट पोल ने तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन की बढ़त का अनुमान लगाया है. हालांकि, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान है कि डीएमके गठबंधन और टीवीके के बीच कड़ी टक्कर रहेगी.

लगभग 1.25 लाख कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें अधिकारी, मतगणना ड्यूटी पर तैनात सूक्ष्म-पर्यवेक्षक और पुलिसकर्मी शामिल हैं. ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती के लिए, 234 मतगणना हॉल की व्यवस्था की गई है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि मतों की गिनती के दिन सुरक्षा के लिए लगभग एक लाख कर्मियों को तैनात किया जा रहा है.

निर्वाचन आयोग ने मतगणना प्रक्रिया की निगरानी करने और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए 234 मतगणना पर्यवेक्षकों को तैनात किया है, जिनमें से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक पर्यवेक्षक है. तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीट के लिए 23 अप्रैल को मतदान हुआ था. कुल 75,064 मतदान केंद्र बनाए गए थे. यहां पर बहुमत का आंकड़ा 118 है.