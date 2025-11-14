Live

Suryagarha Chunav Result 2025 LIVE: सूर्यगढ़ा सीट पर छिड़ा महासंग्राम, जानिए किसका पलड़ा है भारी?

🕒 Updated: November 14, 2025 05:52:13 AM IST

Suryagarha Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. अब लोगों को बस रिजल्ट का इंतजार है. बिहार की सूर्यगढ़ा सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं. कांग्रेस और सीपीआई ने 4-4 बार यहां अपना परचम लहराया. 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के प्रहलाद यादव ने रामानंद मंडल को हराया था. प्रहलाद यादव सूर्यगढ़ा से सर्वाधिक 5 बार विधायक रह चुके हैं. जेडीयू यहां एक बार भी चुनाव नहीं जीता. सूर्यगढ़ा की इस सीट पर पहले चरण में चुनाव हुए थे. इस बार सूर्यगढ़ा सीट से JD(U)ने  रामानंद मंडल को टिकट दिया है. इसके अलावा RJD ने प्रेम सागर चौधरी को चुनावी रण में उतारा है. वहीं जन सुराज पार्टी ने अमित सागर को सूर्यगढ़ा की सीट से टिकट दिया है. ऐसा माना जा रहा है कि इस बार इस सीट पर  JD(U) और आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. इस सीट पर कौन चल रहा है आगे और किसको हो रहा बड़ा नुकसान? यहां पर देखते रहें पल-पल का रुझान. 

Live Updates

  • 22:06 (IST) 13 Nov 2025

