Surya Grahan Live Updates 2026: कितने बजे और कितनी देर तक लगेगा सूर्य ग्रहण, यहां जानें सूतक काल और पूजा-पाठ समेत अन्य जरूरी डिटेल

Surya Grahan Live Updates 2026: वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को लगने जा रहा है. 17 फरवरी 2026 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार, दोपहर 03 बजकर 26 मिनट से शुरू होगा. ऐसे में सूतक काल मंगलवार सुबह में 3 बजे से शुरू हो चुका है. साल 2026 का पहला सूर्यग्रहण बेहद ही खास होगा,क्योंकि यह ग्रहण वलयाकार रहने वाला है. इसे ‘रिंग ऑफ फायर कहा जाता है. नियमानुसार, सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक काल से शुरू हो चुका है. वैसे सूतक काल वहां मान्य होता है जहां पर सूर्य ग्रहण नजर आता है. सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा. बावजूद इसके कहा जाता है कि सूर्य को ग्रहण लगा है. भले ही भारत में सूर्य ग्रहण ना दिखाई दे, लेकिन सूतक काल मान्य होता है. कुल मिलाकर ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि सूर्य ग्रहण के पहले का सूतक और ग्रहण के समय पर की जाने वाले कार्य सिर्फ वहीं मान्य होते हैं, जहां पर सूर्य ग्रहण दिख रहा हो. सूर्य ग्रहण कहां दिखेगा और कहां नहीं? सूर्य ग्रहण का सूतक काल कब समाप्त होगा. सूतक काल में क्या करें और क्या नहीं करें. ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. यहां पर हम देंगे सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर जानकारी. ऐसे में मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को लगने वाले सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर जानकारी के लिए जुड़े रहें live updates से.

