Surya Grahan Live Updates 2026: कितने बजे और कितनी देर तक लगेगा सूर्य ग्रहण, यहां जानें सूतक काल और पूजा-पाठ समेत अन्य जरूरी डिटेल

🕒 Updated: February 17, 2026 09:05:56 AM IST

Surya Grahan Live Updates 2026: वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को लगने जा रहा है. 17 फरवरी 2026 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार, दोपहर 03 बजकर 26 मिनट से शुरू होगा. ऐसे में सूतक काल मंगलवार सुबह में 3 बजे से शुरू हो चुका है. साल 2026 का पहला सूर्यग्रहण बेहद ही खास होगा,क्योंकि यह ग्रहण वलयाकार रहने वाला है. इसे ‘रिंग ऑफ फायर कहा जाता है. नियमानुसार, सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक काल से शुरू हो चुका है. वैसे सूतक काल वहां मान्य होता है जहां पर सूर्य ग्रहण नजर आता है. सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा. बावजूद इसके कहा जाता है कि सूर्य को ग्रहण लगा है. भले ही भारत में सूर्य ग्रहण ना दिखाई दे, लेकिन सूतक काल मान्य होता है. कुल मिलाकर ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि सूर्य ग्रहण के पहले का सूतक और ग्रहण के समय पर की जाने वाले कार्य सिर्फ वहीं मान्य होते हैं, जहां पर सूर्य ग्रहण दिख रहा हो.  सूर्य ग्रहण कहां दिखेगा और कहां नहीं? सूर्य ग्रहण का सूतक काल कब समाप्त होगा. सूतक काल में क्या करें और क्या नहीं करें. ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. यहां पर हम देंगे सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर जानकारी. ऐसे में मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को लगने वाले सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर जानकारी के लिए जुड़े रहें live updates से. 

Surya Grahan Live Updates 2026: भारतीय समय के अनुसार, मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को लगने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण दोपहर बाद शुरू होगा. यहां जानें ग्रहण से जुड़ी हर अपडेट.

  • 09:05 (IST) 17 Feb 2026

    Surya Grahan Live Updates 2026: क्या जारी है सूतक काल?

    Surya Grahan Live Updates 2026: सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से करीब 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है. ऐसे में 17 फरवरी 2026 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय (IST) के अनुसार दोपहर 03 बजकर 26 मिनट से शुरू हो चुका है. ऐसे में सूतक काल रात में 3 बजे से ही जारी है. 

  • 08:36 (IST) 17 Feb 2026

    Surya Grahan Live Updates 2026: क्या भारत में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण?

    Surya Grahan Live Updates 2026: अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी NASA के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. ऐसे में इस कारण भारत में इस ग्रहण से रिलेटेड नियम भी मान्य नहीं होंगे. सूतक काल भी मान्य नहीं है.

  • 08:36 (IST) 17 Feb 2026

    Surya Grahan Live Updates 2026: सूर्य ग्रहण के दौरान ना करें भोजन

    Surya Grahan Live Updates 2026:  सूर्य ग्रहण के दौरान बुजुर्गों और बीमार लोगों को छोड़कर बाकी सभी को भोजन करने से बचना चाहिए. यहां पर यह भी ध्यान रखें कि यह ग्रहण जहां नहीं दिखेगा, वहां सूतक काल मान्य नहीं है.

  • 08:06 (IST) 17 Feb 2026

    Surya Grahan Live Updates 2026: सूतक काल में क्या-क्या नहीं करें

    Surya Grahan Live Updates 2026: कार्यशास्त्रों के अनुसार, सूतक काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किया जाते हैं. यहां तक कि इस दौरान पूजा-पाठ भी वर्जित होती है. 

  • 08:06 (IST) 17 Feb 2026

    Surya Grahan Live Updates 2026: कहां-कहां दिखाई देगा साल का पहला सूर्य ग्रहण?

    Surya Grahan Live Updates 2026: मंगलवार (17 फरवरी, 2026) को लगने वाला सूर्य ग्रहण दक्षिणी गोलार्ध के कई क्षेत्रों में देखा जा सकेगा. अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी NASA के अनुसार सूर्य ग्रहण दक्षिण अटलांटिक महासागर क्षेत्र, दक्षिणी प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका  में आंशिक रूप से दिखाई देगा, जबकि जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, मॉरीशस, अर्जेंटीना, तंजानिया, चिली और दक्षिण अमेरिका के अन्य हिस्से में यह नजर आएगा.

