Sunetra Pawar Oath ceremony LIVE: इतिहास रचेगा महाराष्ट्र, पहली बार कोई महिला बनेगी राज्य की डिप्टी सीएम; शपथ ग्रहण कुछ देर बाद

🕒 Updated: January 31, 2026 04:18:55 PM IST

Sunetra Pawar Oath ceremony LIVE: महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार (31 जनवरी, 2026) का दिन अहम होने जा रहा है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की नेता और दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को मंत्रिपद की शपथ दिलाई जाएगी. इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है. इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक इतिहास भी बन जाएगा, जब राज्य में कोई महिला पहली बार उपमुख्यमंत्री का पद संभालेगी. मिली जानकारी के अनुसार,  पवार परिवार और एनसीपी की अंदरूनी राजनीति के बीच सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया जाना तय माना जा रहा है. राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और देर शाम या रात में विभागों के बंटवारे भी कर दिए जाएंगे.  सूत्रों के मुताबिक, सुनेत्रा पवार को भारतीय जनता पार्टी महायुति अहमियत देना चाहेगी. ऐसे में सुनेत्रा के पास खेल विभाग और राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. रोचक यह है कि अजित पवार के पास रहा वित्त विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा. इसका सीधा मतलब है कि आने वाले बजट को देवेंद्र फडणवीस ही पेश करेंगे. बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार की राजनीति में अपरिपक्वता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण की खबर के साथ महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हर जानकारी के लिए https://www.inkhabar.com/ के साथ जुड़े रहें. 

Sunetra Pawar Oath ceremony LIVE: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार के निधन के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार मंत्रिपद की शपथ लेने जा रही हैं. इस खबर और महाराष्ट्र से जुड़ी हर जानकारी के लिए https://www.inkhabar.com/ से जुड़े रहें.

  • 16:18 (IST) 31 Jan 2026

    Sunetra Pawar Oath ceremony LIVE: बेटों के साथ मुंबई पहुंचीं राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार, शपथ ग्रहण से पहले हो सकती है NCP की बैठक

    Sunetra Pawar Oath ceremony LIVE: शपथग्रहण लेने की कड़ी में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार मुंबई पहुंच गई हैं. अजित पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी चाहती है कि सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री का पदभार संभालें. सुनेत्रा पवार के साथ बेटे जय पवार भी मुंबई पहुंच गए हैं. बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा.

  • 15:50 (IST) 31 Jan 2026

