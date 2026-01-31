Sunetra Pawar Oath ceremony LIVE: इतिहास रचेगा महाराष्ट्र, पहली बार कोई महिला बनेगी राज्य की डिप्टी सीएम; शपथ ग्रहण कुछ देर बाद

Sunetra Pawar Oath ceremony LIVE: महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार (31 जनवरी, 2026) का दिन अहम होने जा रहा है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की नेता और दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को मंत्रिपद की शपथ दिलाई जाएगी. इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है. इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक इतिहास भी बन जाएगा, जब राज्य में कोई महिला पहली बार उपमुख्यमंत्री का पद संभालेगी. मिली जानकारी के अनुसार, पवार परिवार और एनसीपी की अंदरूनी राजनीति के बीच सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया जाना तय माना जा रहा है. राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और देर शाम या रात में विभागों के बंटवारे भी कर दिए जाएंगे. सूत्रों के मुताबिक, सुनेत्रा पवार को भारतीय जनता पार्टी महायुति अहमियत देना चाहेगी. ऐसे में सुनेत्रा के पास खेल विभाग और राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. रोचक यह है कि अजित पवार के पास रहा वित्त विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा. इसका सीधा मतलब है कि आने वाले बजट को देवेंद्र फडणवीस ही पेश करेंगे. बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार की राजनीति में अपरिपक्वता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण की खबर के साथ महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हर जानकारी के लिए https://www.inkhabar.com/ के साथ जुड़े रहें.

