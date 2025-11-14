Live

Sultanganj Chunav Result 2025 LIVE: सुल्तानगंज सीट से किसकी होगी जीत, त्रिकोणीय मुकाबले से किसको फायदा ?

🕒 Updated: November 14, 2025 07:33:05 AM IST

Sultanganj Chunav Result 2025 LIVE: सुल्तानगंज सीट से किसकी होगी जीत, त्रिकोणीय मुकाबले से किसको फायदा ?

Sultanganj Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: सुल्तानगंज विधानसभा सीट पर मतदान के नतीजे 14 नवंबर को सामने आने वाले हैं. अब इस सीट का मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है. इस बार राजद से चंदन सिन्हा, JSP से राकेश कुमार और जदयू से ललीत नारायण मंडल के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलने वाला है. इस बार 65.65% मतदान दर्ज किया गया है. सुल्तानगंज बिहार विधानसभा की एक अहम सीट है. बता दें कि साल 2020 के विधानसभा चुनावों में यह सीट जनता दल यूनाइटेड ने जीत हासिल की थी. ललित नारायण मंडल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के ललन कुमार को भारी मतों से हार का स्वाद चखाया था. सुलतानगंज विधानसभा क्षेत्र बांका लोकसभा क्षेत्र के अंतगर्त आता है. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार गिरधारी यादव ने राष्‍ट्रीय जनता दल के जय प्रकाश नारायण यादव को हराया था. इस बार सुलतानगंज विधानसभा सीट से कौन जीतेगा, यह देखना काफी दिलचस्प होगा.

Live Updates

  • 21:29 (IST) 13 Nov 2025

    Bihar Sultanganj Vidhan Sabha Election Result 2025: इस बार बिहार में बंपर वोटिंंग

    Sultanganj Vidhan Sabha Chunav Result 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण में 6 नवंबर रिकॉर्ड 64.66 प्रतिशत मतदान हुआ था. यह राज्य के चुनावी इतिहास में सर्वाधिक था. 

