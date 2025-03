लखनऊ। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ मुस्लिम युवकों द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विरोध करने पर लड़की के परिवार को पीटा गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद से इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है। पुलिस ने मोनीश, आरिश, वसीम, सलमान, शहजाद, परवेज, आशु , समीर, कासिम और नाजिम के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जानकारी के मुताबिक मामला मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र का है। जहां गुरुवार 20 मार्च, 2025 को मोहल्ला तीरगरान में रहने वाली नाबालिग दलित लड़की अपने घर के बाहर बैडमिंटन)खेल रही थी। तभी बाइक सवार मोनिश और आरिश वहां पहुंचे और उसके साथ छेड़छाड़ की। लड़की ने बताया, “मैं गली में खेल रही थी, तभी पीछे से बाइक पर ये लड़के आए और मेरे कंधे पर टक्कर मारते हुए गंदी-गंदी बातें कीं। मैं चिल्लाई, मेरी बहन ने भी देखा और शोर मचाया। शोर सुनकर लड़की के पिता, भाई और चाचा नीचे आए, लेकिन तब तक मोनिश और आरिश गाली-गलौज करते हुए भाग गए।

