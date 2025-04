कानपुर में शुभम के परिजनों को बिलखता देख भावुक हुए योगी, रोते हुए निकले बाहर- Video

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि देने जब कल सीएम योगी पहुंचे तो वहाँ का माहौल ग़मगीन हो गया। शुभम की पत्नी ऐशान्या सीएम योगी को देखते ही दहाड़ मारकर रोने लगी। कांपती हुई आवाज में उसने इतना ही कहा कि मुझे कड़ा बदला चाहिए। उसका दर्द देखकर सीएम योगी खुद को संभाल नहीं पाए। शुभम के घर से निकलते हुए सीएम योगी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो भावुक होते हुए दिख रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सीएम योगी अपने आंसू पोंछते दिखाई दे रहे। कानपुर के शुभम का अंतिम संस्कार गुरुवार को कर दिया गया। हजारों लोगों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। सीएम योगी ने भी यूपी के लाल को अंतिम विदाई दी। शुभम के परिजनों को सांत्वना देने के बाद सीएम योगी ने कहा कि भारत सरकार आतंकवाद को नेस्तनाबूत करेगी। उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है।

🚨CM Yogi BREAKS DOWN after meeting family of Shubham, a victim of #PahalgamAttack.

~ He left with Moist Eyes, assuring all help. This isn’t politics. It’s personal💔

Yogi reflects what every Nationalist feels right now. Grief. Anger. pic.twitter.com/4gQ8wXHPO7

— The Analyzer (News Updates🗞️) (@Indian_Analyzer) April 24, 2025