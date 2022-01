नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि ओमिक्रॉन वायरस तेजी से फैल रहा है, लेकिन “वायरल बुखार जैसी बहुत हल्की बीमारी” का कारण बनता है, लोगों घबराने की जरुरत नहीं है।

योगी ने कहा, “ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है लेकिन बहुत हल्की बीमारी का कारण बनता है। वायरस कमजोर हो गया है। यह वायरल बुखार की तरह है लेकिन सावधानियां जरूरी हैं। हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है।”

उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वायरस की तरह घातक नहीं है। संक्रमित मरीज 4-5 दिनों में ओमिक्रॉन से पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं।

#WATCH | #Omicron spreads fast but causes very mild disease. The virus has weakened. It is like viral fever but precautions are necessary. However, there is no need to panic: UP Chief Minister Yogi Adityanath pic.twitter.com/bpepHZzRwz

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 3, 2022