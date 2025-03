पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु पर हमला, सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने शनिवार (01 मार्च, 2025) को कोलकाता में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। TMC ने आरोप लगाया कि SFI के सदस्यों ने जादवपुर विश्वविद्यालय में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु पर हमला किया। बसु की कार की विंडस्क्रीन तोड़ दी गई और उनके सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट की गई।

शनिवार को, SFIऔर सीपीआई (एम) की छात्र शाखा आइसा के सदस्यों ने जादवपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तारीखों की घोषणा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान, शिक्षा मंत्री की कार को घेर लिया गया और हमला किया गया। बसु जब कार में बैठने वाले थे, तब 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों ने उन्हें घेर लिया।

शिक्षा मंत्री बसु ने कहा, “मैंने प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे कोई बातचीत नहीं चाहते थे। वे सिर्फ अराजकता फैलाना चाहते थे।” मंत्री ने कहा कि उन्होंने पांच छात्र प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की पेशकश की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। कांच के टूटे टुकड़े से हाथ में चोट लगने के बाद बसु को एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल से बाहर आते समय उन्होंने बताया कि सीने में दर्द के कारण उनका एक्स-रे हुआ, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं आई।

#WATCH | West Bengal | TMC party alleged that SFI members attacked West Bengal Education Minister Bratya Basu at the Jadavpur University earlier today

