चेन्नई. देश में कोरोना का कहर है। कई राज्यों में लॉकडाउन है। इससे शादी-ब्याह में ही सीमित लोगों की ही इजाजत है। लेकिन एक कपल ने आसमान में शादी कर ली। क्योंकि जमीन पर लॉकडाउन लगा हुआ था।

तमिलनाडु के मदुरै में हवा में शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शादी के लिए दो घंटे की यह उड़ान रविवार सुबह 7 बजे मदुरै अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से भरी गई थी। जब विमान मीनाक्षी अम्मन मंदिर के ऊपर उड़ रहा था, तो युगल शादी के बंधन में बंध गए। बताया गया कि शादी में 161 रिश्तेदार मौजूद थे। युगल ने ये दावा किया है कि जो भी लोग आए थे उनके आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव थी।

#Watch ‘@flyspicejet Marriage flight’ took off from Madurai at 7 am on Sunday. “The flight was air-bound for two hours and the couple tied the knot when the aircraft was hovering over the Meenakshi Amman temple,” flight got approval from the authorities. #avgeeks #MaskUpIndia pic.twitter.com/yEVAB5L49t

— Ashoke Raj O+ (@Ashoke_Raj) May 24, 2021