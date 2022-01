नई दिल्ली, Weather Update: उत्तर भारत के लोग इस समय ठंड और कोहरे की दोहरी मार झेल रहे हैं, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. ऐसे में, मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे छाए रहने की संभावना जताई है.

Cold day in some parts with Severe Cold day conditions in isolated pockets over West Madhya Pradesh during next 3-4 days; Cold day to severe cold day conditions in isolated pockets over Punjab, Haryana-Chandigarh-Delhi, West UP during next 2 days.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) January 25, 2022