इंदौर. मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान एक दुकान खुली मिलने पर वहां के एक लड़के को महिला प्रशासनिक अधिकारी द्वारा थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो गया है।

मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शाजापुर की अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय का थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने दो दिन पहले कोरोना कर्फ्यू के दौरान एक जूते की दुकान में मौजूद बच्चे को थप्पड़ मारा था।

दरअसल, एडीएम राय दो दिन पहले कोराना कर्फ्यू को लागू करवाने शहर में अपनी टीम के साथ घूम रही थीं। तभी उन्हें एक दुकान खुली हुआ दिखी। जिसपर उन्होंने वहां मौजूद बच्चे सवाल किया। उनके सवाल पर बच्चे ने कहा कि यह दुकान उसकी घर में है। इसी पर अपर कलेक्टर बरस पड़ीं और बच्चे को थप्पड़ मार दिया। अपर कलेक्टर बोलीं कि जब घर मीरकला में है तो झूठ क्यों बोल रहा है। तमाचा जड़ने का यह मामला उस वक्त तो अधिकारियों द्वारा दबा दिया गया लेकिन अब 2 दिन बाद यह वीडियो वायरल होकर चर्चाओं में आ गया है।

In Shajapur MP, Additional Collector Manjusha Vikrant Rai slap a Muslim boy who presents in the shoe shop.

No outrage because he is Muslim.

