वाराणसी. वाराणसी के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति के बीच, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्थानीय प्रशासन से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मोदी ने वाराणसी प्रशासन से वहां बाढ़ संबंधी स्थिति को लेकर विस्तृत बातचीत की। उन्होंने कहा, “उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया।” पीएम मोदी लोकसभा में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

PM Narendra Modi had a detailed conversation with Varanasi administration regarding the flood-related situation in Varanasi. He took stock of the entire situation and assured all possible support. pic.twitter.com/qzDWKCpAI6

