बीच सड़क पर महिला का हंगामा! चलते वाहन रोके, पुरुषों संग किया ऐसा काम कि देख शर्म से झुक जाएंगी नजरें

हरिद्वार के वीआईपी घाट क्षेत्र में शुक्रवार रात एक महिला ने दिल्ली-देहरादून हाईवे पर भारी हंगामा किया। नशे की हालत में महिला ने सड़क पर कई गाड़ियों को रोकने की कोशिश की और कुछ वाहनों के शीशे तोड़ने का प्रयास भी किया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।घटना के दौरान महिला हाईवे पर अचानक आ गई और आने-जाने वाली गाड़ियों के सामने खड़ी होकर उन्हें रोकने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला ने कुछ गाड़ियों के शीशों पर हाथ मारते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसकी हरकतों से राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई।

वहां मौजूद लोगों ने तत्काल इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। वीडियो में महिला नशे की हालत में नजर आ रही है। चश्मदीदों का कहना है कि महिला को कोई व्यक्ति वहां छोड़ गया था, जिसके बाद वह खुद को बेकाबू तरीके से सड़क पर बर्ताव करने लगी।

घटना की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। एक ट्रैफिक कांस्टेबल जब स्कूटी से घटनास्थल पर पहुंचा, तो महिला ने उसकी स्कूटी पर झपट्टा मार दिया और जबरन उस पर बैठने की कोशिश की। महिला ने पुलिसकर्मी के साथ भी अभद्रता की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने महिला को काबू में किया और उसे कोतवाली ले जाकर हिरासत में ले लिया।

Late night in Haridwar, Uttarakhand, a drunk girl created a high voltage drama near Rodi Belwala on Dehradun-Delhi National Highway. She stopped vehicles on the road & harassed them@DeepikaBhardwaj @gharkekalesh @NCMIndiaa @voiceformenind #Uttarakhand

