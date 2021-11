उत्तराखंड. दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, इससे वैश्विक स्तर पर डर का माहौल बना हुआ है. भारत में भी कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में सरकार ने भी इसे लेकर सख्त रुख अपना लिया है. इसी क्रम में उत्तराखंड ( Uttarakhand ) सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है. उत्तराखंड में अब अंतर्राज्यीय सीमा पर आरटी पीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य हो गया है.

Uttarakhand | Instructions have been given to all CMOs to conduct RT-PCR COVID19 testing for all passengers coming from outside the State at all border entry points: DG-Health Uttrakhand Dr. Tripti Bhaguna

— ANI (@ANI) November 29, 2021