महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान मची भगदड़, किसकी लापरवाही के कारण हुई घटना? महिला ने दी जानकारी

प्रयागराज: प्रयागराज में महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ मच गई। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं घटना स्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार 17-18 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक आधिकारिक तौर पर मौत या घायलों की संख्या की पुष्टि नहीं की है। वहीं इसी बीच सभी के मन ये सवाल है कि ये भगदड़ कैसे मची?

जानकारी के अनुसार, मौनी अमावस्या के मौके पर संगम तट पर लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे थे। अचानक भीड़ बढ़ने और अव्यवस्था के कारण कुछ बैरियर टूट गए, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। कर्नाटक से आईं एक श्रद्धालु महिला ने बताया कि संगम नोज के पास अचानक भीड़ बढ़ने से हादसा हुआ। उन्होंने कहा, “हम 16 लोग दो बसों में सवार होकर अमृत स्नान के लिए आए थे, लेकिन अचानक भगदड़ मच गई।”

#WATCH | #Mahakumbh | Prayagraj, Uttar Pradesh: On the reports of a stampede at the Maha Kumbh, Special Executive Officer Akanksha Rana says, "On the Sangam routes, a stampede-like situation arose after some barriers broke. Some people have been injured. They are under treatment.…

