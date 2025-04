नोएडा के कृष्णा अपरा प्लाजा में भीषण आग, लपटों के बीच कुछ लोग बिल्डिंग से कूदे, 100 लोगों का रेस्क्यू, कई घायल

Noida fire: नोएडा के सेक्टर 18 में स्थित कृष्णा अपरा प्लाजा में मंगलवार सुबह एक भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. इस हादसे में आग की लपटों और घने धुएं ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. जिससे सैकड़ों लोग अंदर फंस गए. दमकल विभाग और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. लेकिन कुछ लोगों ने घबराहट में बिल्डिंग से छलांग लगा दी, जिससे वे घायल हो गए.

हादसा सुबह करीब 9 बजे शुरू हुआ. जब ग्राउंड फ्लोर पर लगे एक एयर कंडीशनर (एसी) में विस्फोट हो गया. इस ब्लास्ट के बाद आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग धुएं से भर गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें और धुआं ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गया. जिससे लोग चीखने-चिल्लाने लगे. अफरातफरी के माहौल में कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों से छलांग लगा दी. जिसके चलते कई लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया.

#WATCH | UP | Fire breaks out in a commercial building housing offices in Noida’s Sector 18; Fire Dept and Police present

Joint CP Shiv Hari Meena says, “We got information about a fire incident in the Krishna Plaza building. Many people have been rescued from the building.… pic.twitter.com/hJMVKgVWtP

— ANI (@ANI) April 1, 2025