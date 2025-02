मर्दों को भी न्याय दो! पत्नी के अफेयर से तंग आकर TCS मैनेजर ने लाइव आकर लगाई फांसी, Video रुला देगा

लखनऊ: आगरा से एक चौकाने वाला सामने आया है, जहां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के रिक्यूटमेंट मैनेजर ने लाइव फांसी लगाकर अपने जान दे दी है. मैनेजर का नाम मानव शर्मा सामने आया है. इसी के साथ युवक का 6 मिनट 57 सेकंड का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है उसने अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में मानव भावुक होकर कहते हैं कि पुरुषों को भी संरक्षण मिलना चाहिए, वरना एक दिन कोई भी आदमी नहीं बचेगा, जिस पर इल्जाम लगाए जा सकें।

एयरफोर्स से रिटायर्ड मानव के पिता नरेंद्र शर्मा ने बताया कि मानव की शादी 30 जनवरी 2024 को बरहन निवासी निकिता से हुई थी। शादी के बाद दोनों मुंबई में रहने लगे, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। परिवार का दावा है कि निकिता अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने की बात कहने लगी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी। इसके बाद 23 फरवरी को मानव अपनी पत्नी के साथ आगरा आया और उसे मायके छोड़कर लौटा। परिवार का आरोप है कि वहां ससुरालवालों ने भी उसे धमकाया, जिससे वह तनाव में आ गया। इसके बाद 24 फरवरी को सुबह 5 बजे मानव ने अपने घर में फांसी लगा ली।

सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में मानव ने अपनी मानसिक स्थिति और पत्नी द्वारा दी जा रही प्रताड़ना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “सॉरी बाबा, सॉरी मम्मी, सॉरी अक्कू। मर्दों के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? वे बहुत अकेले हैं। मेरी पत्नी मुझे धमकाती थी कि मेरे जाने से सब ठीक हो जाएगा। ये वीडियो अथोरिटी और लॉ के लिए हैं। ये बताने के लिए कि उन्हें पुरुषों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पुरुष बचेगा नहीं तो आरोप किस पर लगाए जाएंगे।

Manav Sharma, a TCS manager, died by suicide. In a video before his death, he said, “I am fed up with my wife. Please someone should talk about men, they become very lonely.”

TCS has a huge workforce, like a small country. Let’s see how many speak up for men. 😣#JusticeIsDue pic.twitter.com/YxbwHhFz0r

— Sann (@san_x_m) February 28, 2025