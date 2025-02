प्रयागराज: प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 के पावन अवसर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। 11 फरवरी को अंबानी परिवार ने गंगा पूजन और विशेष अनुष्ठान कर श्रद्धा व्यक्त की। इस दौरान मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी से लेकर पोते पृथ्वी तक चार पीढ़ियां एक साथ नजर आईं।

संगम स्नान और गंगा पूजन

संगम में स्नान के बाद अंबानी परिवार ने निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के सान्निध्य में गंगा पूजन और हवन किया। पूजन के बाद अंबानी परिवार परमार्थ निकेतन आश्रम भी गया, जहां उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट ने महाकुंभ में आए तीर्थयात्रियों, सफाईकर्मियों और नाविकों को प्रसाद और मिठाइयां बांटी। इतना ही नहीं अनंत अंबानी खुद तीर्थयात्रियों को भोजन परोसते हुए नजर आए।

अनंत और राधिका ने जताई खुशी

संगम स्नान के बाद राधिका मर्चेंट ने इस अनुभव को “मैजिकल” बताते हुए कहा कि यह उनके लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव था। वहीं अनंत अंबानी ने कहा, “संगम में स्नान के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। भगवान सभी को शांति और समृद्धि प्रदान करें।” महाकुंभ में अंबानी परिवार के आगमन से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। मुकेश अंबानी के साथ उनकी मां कोकिलाबेन, बेटे-बहुएं आकाश-श्लोका और अनंत-राधिका, पोते पृथ्वी और वेदा सहित कुल 11 सदस्य इस यात्रा का हिस्सा बने। इसके बाद अब सोशल मीडिया पर अंबानी परिवार की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।

