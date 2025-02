ओडिशा के KIIT यूनिवर्सिटी में नेपाली छात्रा की मौत से हंगामा, प्रधानमंत्री ने लिया बड़ा एक्शन, बोले- छोड़ुंगा नहीं

नई दिल्ली। ओडिशा के भुवनेश्वर में केआईआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। इस घटना से नेपाल के लोग आक्रोशित हो गए हैं। यहां तक की खुद नेपाल के प्रधानमंत्री ने बड़ा एक्शन लिया है। पीएम ओली ने दिल्ली में नेपाली दूतावास से दो अधिकारियों को छात्रों को परामर्श देने के लिए ओडिशा भेजा है। दरअसल, नेपाली छात्रा की मौत के बाद नेपाल छात्रों को कैंपस से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके बाद कैंपस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था।

नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस पूरी घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि हमारे दूतावास से दो कर्मचारी वहां पहुंच चुके हैं। इसके साथ सभी छात्रों के पास विकल्प है कि वे हॉस्टल में रहना चाहते हैं या वापस नेपाल आना चाहते हैं। वहीं भारत में नेपाल के दूतावास ने भी मृत छात्रा के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया है कि वह कॉलेज प्रशासन और ओडिशा राज्य सरकार के संपर्क में है।

Our Embassy in New Delhi has dispatched two officers to counsel Nepali students affected in Odisha.

Additionally, arrangements have been made to ensure they have the option to either remain in their hostel or return home, based on their preference. #Nepal #Odisha

— K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) February 17, 2025