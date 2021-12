नई दिल्ली. योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को उन रिपोर्टों की जांच का आदेश दिया कि भाजपा नेताओं और सरकारी अधिकारियों के रिश्तेदारों ने कथित तौर पर अयोध्या (Ayodhya land ) में आगामी राम मंदिर के पास जमीन खरीदी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हफ्ते रिपोर्ट मांगी है और मामले की जांच विशेष सचिव राजस्व द्वारा की जाएगी।

कांग्रेस ने बुधवार को इन आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा और कहा कि मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के आरोप का नेतृत्व करते हुए ट्विटर पर कहा कि “हिंदुत्व धर्म की आड़ में लूटता है”।

UP govt orders an inquiry after names of relatives of several state ministers, officials appear in Ayodhya land deals. Special Secretary Revenue will investigate the matter and present a report to the government in a week

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 22, 2021