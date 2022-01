उत्तर प्रदेश, UP Elections 2022: चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के दिग्गज मंत्री आरपीएन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ अब भाजपा का दामन थाम लिया है, ऐसे में कांग्रेस बौखला गई है. आरपीएन के इस्तीफे पर कांग्रेस ने कहा कि “जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, उसके लिए कायरों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साहसी लोग ही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं.”

#WATCH | The battle which Congress party is fighting can be fought only with bravery… It requires courage, strength and Priyanka Gandhi Ji has said that coward people can't fight it: Congress Spokesperson Supriya Shrinate on RPN Singh's resignation from the party pic.twitter.com/gGqONbdIYG

— ANI (@ANI) January 25, 2022