Rana Sanga Controversy: सपा सांसद रामजी लाल के घर पर हमले से भड़के अखिलेश, सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर बोला हमला

Rana Sanga Controversy: राणा सांगा को लेकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान ने देश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. बुधवार, 26 मार्च 2025 को आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के आवास पर हमला बोल दिया. इस घटना में जमकर तोड़फोड़ हुई. जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है. इस हमले ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई. बल्कि सामाजिक तनाव को भी बढ़ा दिया है.

राणा सांगा पर सपा सांसद के बयान से नाराज करणी सेना के कार्यकर्ता आगरा स्थित रामजी लाल सुमन के घर पर धावा बोलने पहुंचे. पहले से तैनात पुलिस बल के बावजूद प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आवास के मुख्य द्वार तक जा पहुंचे. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की. लेकिन स्थिति बेकाबू हो गई. उग्र भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, कुर्सियां फेंकीं और डंडों से तोड़फोड़ मचाई. इस झड़प में एक इंस्पेक्टर सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. यह घटना उस समय हुई. जब शहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे. जिसने सपा को सरकार पर हमला करने का मौका दिया.

#WATCH | Agra, UP: Vandalism and stone pelting broke outside the residence of Samajwadi Party MP Ramji Lal Suman. Police try to disperse the crowd and bring the situation under control.

