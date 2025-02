राजकुमार राव पहुंचे प्रयागराज, पत्नी संग लगाएंगे गंगा में डुबकी

प्रयागराज: बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव महाकुंभ पहुंचते ही मीडिया के सामने पोज दिए। साथ ही यहां आकर महाकुंभ में डुबकी लगाना सौभाग्य की बात है। राजकुमार राव ने यहां पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘मैं संगम में डुबकी लगाने को लेकर काफी उत्साहित हूं। हम पिछली बार भी महाकुंभ में हिस्सा लेने आए थे। मैं और मेरी पत्नी पत्रलेखा दोनों ही मां गंगा के भक्त हैं। हम परमार्थ निकेतन आश्रम में रह रहे हैं। जो लोग यहां डुबकी लगा पाते हैं, यह उनका सौभाग्य है। भगवान की हम पर कृपा है कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया है।’

आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बॉलीवुड सितारे यहां महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। कल काजोल की बहन तनीषा ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने भी यहां महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद तस्वीरें शेयर कीं। अब तक कई बॉलीवुड सितारे यहां शिरकत कर चुके हैं. बॉलीवुड गायक शंकर महादेवन और कैलाश खेर भी यहां महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं. अनुपम खेर भी कुछ दिन पहले यहां पहुंचे थे और गंगा में डुबकी लगाते नजर आए थे. अब तक कई बॉलीवुड सितारे यहां डुबकी लगा चुके हैं.

#WATCH | Prayagraj, UP | At #MahaKumbhMela2025, actor Rajkummar Rao says, “I am very excited to take a dip at Sangam. We came to Maha Kumbh last time as well. Patralekhaa and I are devoted to Maa Ganga… We are staying at Parmarth Niketan Ashram… People who can take a dip here… pic.twitter.com/6l9LVLHNBi

— ANI (@ANI) February 7, 2025