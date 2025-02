महाकुंभ में महापाप: खुले में नहाती महिलओं की बेची जा रही है तस्वीरें और Video, गुस्से में CM योगी

लखनऊ : इस डिजिटल युग में एक महिला अपनी आबरू को बचा ले, यह बड़ी बात है। आए दिन महिलाओं के तीर्थस्थान पर स्नान करते चोरी-छिपे वीडियो बनाया जा रहे हैं। यूपी के कड़क मिजाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चाक चौबंद व्यवस्था को शरारती तत्व पलीता लगा रहे हैं. महाकुंभ को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि खुले में स्नान कर रही महिलाओं की वीडियो और तस्वीरें सेल की जा रही है. इस मामले में एफआईआर भी हुई है और अब योगी की पुलिस लट्ठ लेकर ऐसा करने वालों को ढूंढ रही है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक महाकुंभ में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। हर दिन करोड़ो लोग इस महापर्व का हिस्सा बन रहें हैं जिसमें महिलाओं की संख्या काफी है. हर किसी के हाथ में मोबाइल है। ऐसे में कौन किसकी फोटो खींच रहा है और कौन किसका वीडियो बना रहा है, इस पर नज़र रखना आसान काम नहीं है। भीड़ का फायदा उठाकर कुछ शरारती तत्वों ने महिलाओं का नहाते हुए वीडियो बनाकर टेलीग्राम पर सेल के लिए डाल दिया है.

आज आप ऐसे रैकेट के बारे में जानेंगे जो महाकुंभ में बहुत एक्टिव है। ये गिरोह महाकुंभ में नहाती महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। न सिर्फ शेयर हो रहा है बल्कि उन्हें बेचा भी जा रहा है।

महिलाओं के महाकुंभ स्नान के वीडियो को टेलीग्राम पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात है कि इस वीडियो को देखने के लिए 1999 रूपये की सब्सक्रिप्शन फीस रखी गई है. लोग यह वीडियो देखने के लिए फीस दे भी रहें हैं.

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मामले पर एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि ये एक अति अशोभनीय एवं संवेदनशील मामला है कि महाकुंभ में नारी के मान-सम्मान की रक्षा करने में भाजपा सरकार विफल रही है। महाकुंभ में पुण्य कमाने आई स्त्री शक्ति की तस्वीरों के सरेआम बेचे जाने के समाचार पर श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है।

नारी की गरिमा की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, क्या सरकार इस ऑनलाइन बिक्री से जीएसटी कमाकर इस गोरखधंधे की हिस्सेदारी नहीं बन रही है। उप्र एवं राष्ट्रीय महिला आयोग तुंरत संज्ञान लेकर सक्रिय हो और समस्त उत्तरदायी लोगों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई हो। यह घोर निंदनीय!

मामला तूल पकड़ते ही महाकुंभ के DIG वैभव कृष्ण ने ऐसे टेलीग्राम चैनल-ग्रुप पर FIR दर्ज किया। यूपी पुलिस भी इस मामले में तहकीकात कर रही है।

Such Social Media Profiles/Telegram Groups are being identified. FIR being registered against them.@Uppolice @kumbhMelaPolUP https://t.co/yhnqR1Xmtq

— Vaibhav Krishna (@Krishna_VK12) February 19, 2025