ईशा अंबानी ने पति संग मां गंगा में लगाई डुबकी, तस्वीरें वायरल

लखनऊ : मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी भी अपने पति के साथ महाकुंभ में पहुंची हैं। यहां पहुंचकर ईशा अंबानी ने अपने पति के साथ मां गंगा में डुबकी लगाई और आर्शीवाद लिया। ईशा अंबानी का गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखे। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी बीते दिनों अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे थे। मुकेश अंबानी के साथ उनकी पत्नी, दोनों बेटे, बहुएं और बच्चे मौजूद रहे। अंबानी परिवार की महाकुंभ की तस्वीरें भी खूब वायरल रहीं।

इस धार्मिक आयोजन में ईशा के साथ उनके पति आनंद पीरामल भी शामिल रहे। इसके साथ ही अभिनेत्री रवीना टंडन और उनका परिवार भी ईशा के साथ नजर आया। ईशा अपने पति और रिलायंस के कुछ बोर्ड मेंबर्स के साथ मंगलवार को हेलीकॉप्टर से प्रयागराज पहुंचे और सीधे कुंभ मेले में चले गये। हेलीपैड से बाहर निकलते ही पुलिस अधिकारियों ने परिवारों का अभिवादन किया जिसके बाद उन्हें मेला क्षेत्र में ले जाया गया। ईशा और पीरामल ग्रुप के आनंद पीरामल की शादी 2018 से हुई थी।

#WATCH | Uttar Pradesh | Isha Ambani, Executive Director, Reliance Retail Ventures Limited, takes a holy dip and offers prayer at Triveni Sangam as she visits #MahaKumbh2025 in Prayagraj pic.twitter.com/V7Ls81VVXf

— ANI (@ANI) February 25, 2025