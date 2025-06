CM Yogi Janta Darbar: यूपी के मुख्यमंत्री लखनऊ, गोरखपुर में जनता दरबार में आने वाले फरियादियों की बात जरूर सुनते हैं। इस दौरान वह लोगों से बेहद शालीनता से बात करते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं और समाधान के आदेश देते हैं। ऐसा ही एक जनता दरबार सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया गया। जहां एक बच्ची की मांग सुनकर सीएम योगी मुस्कुराए और फौरन अधिकारियों को उसकी मांग पूरी करने का आदेश दिया।

दरअसल, सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री का जनता दरबार आयोजित किया गया। मुरादाबाद की वाची नाम की एक छोटी बच्ची भी अपनी मांगों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने आई थी। सीएम एक-एक फरियादी के पास पहुंचकर उनकी समस्याएं जान रहे थे। इसी क्रम में वह प्राची के पास भी पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले छोटी बच्ची से उसका हालचाल पूछा और फिर उसका प्रार्थनापत्र लेकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। प्रार्थनापत्र लेते हुए सीएम ने प्राची से पूछा कि तुम स्कूल नहीं जाना चाहती हो।

इस पर प्राची ने उन्हें जवाब दिया कि मैं स्कूल जाना चाहती हूं। मैं कह रही थी कि कृपया मुझे स्कूल में दाखिला दिला दीजिए। सीएम ने मुस्कुराते हुए पूछा कि उसे किस क्लास में दाखिला चाहिए, 10वीं में या 12वीं में। इस पर लड़की ने बड़ी गर्मजोशी से जवाब दिया कि अरे, मुझे नहीं पता। लड़की का प्यार भरा जवाब सुनकर सीएम समेत जनता दरबार में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। इसके बाद सीएम योगी ने लड़की का आवेदन प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद को सौंपते हुए कहा कि लड़की का किसी भी कीमत पर दाखिला दिला दीजिए।

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh | During 'Janta Darshan', a girl requested Chief Minister Yogi Adityanath to get her enrolled in school. The CM interacted with her and instructed the officials to get the girl enrolled pic.twitter.com/wuH3xAfNbD

— ANI (@ANI) June 23, 2025