लखनऊ. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका, बुधवार को पार्टी के चार एमएलसी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के राज्य प्रमुख स्वतंत्र की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। देव सिंह। चार नेता रविशंकर सिंह पप्पू, सीपी चंद, अक्षय प्रताप सिंह और राम निरंजन हैं।

ये सभी विधान परिषद के सदस्य हैं, जिन्हें स्थानीय निकायों के माध्यम से चुना जाता है। इनका कार्यकाल अगले साल मार्च में खत्म हो रहा है। इन सभी नेताओं का अपने-अपने क्षेत्रों में काफी प्रभाव है। उनका मानना ​​है कि भाजपा के समर्थन से वे अगले साल आराम से चुनाव जीतेंगे।

Lucknow | Four MLCs of Samajwadi Party, including Rama Niranjan, join BJP in the presence of Deputy CMs Dinesh Sharma-KP Maurya and party's state chief Swatantra Dev Singh ahead of 2022 UP Assembly polls. Niranjan's husband also joined the party at the occasion. pic.twitter.com/gCLsgMdBJS

