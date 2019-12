उन्नाव. Unnao Rape Victim Set Ablaze: यूपी के उन्नाव जिले में हैदराबाद रेप कांड जैसी घटना सामने आई है. पांच आरोपियों ने केस की सुनवाई के लिए जा रही गैंगरेप पीड़िता को जिंदा जला दिया. पिता की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में पीड़ित युवती को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर गंभीर हालत में उसे लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों की मानें तो युवती 90 फीसद तक जल चुकी है. पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली इलाज के लिए लाया गया है.

पूरा मामला उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के एक गावं का है. पीड़िता ने बताया कि सुबह चार बजे वह केस की सुनवाई के लिए रायबरेली जा जा रही थी. तभी आरोपियों ने उसे घेर लिया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इनमें से एक आरोपी ने युवती के साथ पहले गैंगरेप किया था और वह जेल से जमानत पर बाहर चल रहा था.

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को पहले जिला अस्पताल और बाद में कानपुर के हेलेट अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन पीड़िता की हालत बहुत ही गंभीर होने के चलते लखनऊ रेफर कर दिया गया है. पीड़िता 90 फीसदी तक जल चुकी है. उसकी हालत बेहद गंभीर बताई गई है.

#UPDATE Unnao: Four people have been arrested in connection with the case, main accused Shivam Trivedi is still absconding. https://t.co/rVviin5YX2

पीड़िता ने बताया कि उसने आरोपियों को पहचान लिया है और उन्होंने उसके साथ पूर्व में गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था. एसपी उन्नाव ने बताया कि पीड़िता ने पांच आरोपियों के नाम बता दिए हैं. पुलिस ने पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अन्य दो आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है.

UP: A woman was set-ablaze in Bihar area of Unnao. Police say, "Victim referred to a hospital in Lucknow for better treatment. We have rounded up 3 accused, search for 2 others is underway. Victim had earlier filed a rape case, one accuse in that case has also been rounded up". pic.twitter.com/wDnXQjrPo9

— ANI UP (@ANINewsUP) December 5, 2019