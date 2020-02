मुंबई. महाराष्ट्र में तीन पहिए वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस (महाविकास अघाड़ी) गठबंधन की सरकार में अब कई मुद्दों को लेकर रार नजर आती है. इसका ताजा उदाहरण सीएम उद्धव ठाकरे का नरेंद्र मोदी सरकार के विवादों में घिरे सीएए कानून पर बयान जिसके बाद शरद पवार का जवाब.

दरअसल उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सीएए और एनआरसी दोनों अलग हैं और एनपीआर अलग. उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि अगर सीएए लागू होता है तो किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं. उन्होंने आगे कहा कि एनआरसी राज्य में लागू नहीं की जाएगी.

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अपने खुद के विचार हैं लेकिन जहां तक एनसीपी की बात हैं तो हमनें इस बिल के विरोध में वोट किया था.ॉ

NCP Chief Sharad Pawar: Maharashtra CM Uddhav Thackeray has his own view but as far as NCP is concerned, we had voted against #CitizenshipAmendmentAct. https://t.co/e8AdMif6ks pic.twitter.com/VOXpxFhgT9

