कोलकता. पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बीकानेर-गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है जबकि 36 घायल हैं जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। गुवाहाटी में रेलवे के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के अलीपुरद्वार डिवीजन के अंतर्गत डोमोहानी के पास असम जाने वाली ट्रेन के बारह डिब्बे गुरुवार शाम करीब पांच बजे पटरी से उतर गए और कुछ पलट गए।

केंद्रीय मंत्री जॉन बारला ने कहा कि बचाव अभियान समाप्त हो गया है और घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बारला ने कहा कि पैसेंजर्स को एक स्पेशल ट्रेन से गुवाहाटी भेजा गया था।

इससे पहले, जलपाईगुड़ी जिला मजिस्ट्रेट मौमिता गोदारा बसु दुर्घटनास्थल पर चार शव पाए गए थे और तीन अन्य की अस्पताल में मौत हो गई थी।

#UPDATE | Death toll in Bikaner-Guwahati Express mishap has risen to 9. Rescue operation is over. 36 injured were admitted to different hospitals. Passengers were sent to Guwahati by special train: Union Minister John Barla

