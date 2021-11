नई दिल्ली.Tripura violence त्रिपुरा में कथित पुलिस बर्बरता को लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कम से कम 16 सांसद सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए नई दिल्ली पहुंचे।

त्रिपुरा पुलिस द्वारा टीएमसी युवा प्रमुख सयोनी घोष की गिरफ्तारी और त्रिपुरा पुलिस की कथित बर्बरता के खिलाफ प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय राजधानी में धरने पर बैठ गया। वे अमित शाह से भी मिलने का समय मांग रहे हैं। सूत्रों के अनुसार प्रतिनिधिमंडल में सांसदों में सुखेंदु शेखर रॉय, कल्याण बनर्जी, डेरेक ओ ब्रायन, सौगत रॉय और डोला सेन शामिल हैं।

टीएमसी और बीजेपी के बीच तनाव अगरतला नगर निगम (एएमसी) और 12 अन्य नगर निकायों के चुनावों से जुड़ा है जो 25 नवंबर को होने वाले हैं।

इससे पहले आज, सुप्रीम कोर्ट तृणमूल कांग्रेस की अवमानना ​​याचिका पर कल सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें दावा किया गया था कि निकाय चुनाव से एक दिन पहले त्रिपुरा में कानून-व्यवस्था की स्थिति “बिगड़ती” है। न्यायालय ने पहले त्रिपुरा पुलिस अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक प्रचार के लिए कानून के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोका नहीं जाए।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब की एक जनसभा में कथित रूप से हंगामा करने के आरोप में तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष सयोनी घोष को त्रिपुरा पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया।

Delhi: A delegation of TMC MPs protest outside the Ministry of Home Affairs (MHA) over alleged police brutality in Tripura. They are seeking an appointment from the Union Home Minister Amit Shah. pic.twitter.com/sS3UfRsawG

आज मीडिया से बात करते हुए, टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने कहा, “उन्होंने पीएस में तोड़फोड़ की और कल हम पर दो बार हमला किया। डीजीपी और आईजीपी फोन पर उपलब्ध नहीं हैं। जाहिर है, डीजीपी पीएम के साथ किसी सम्मेलन में हैं, जबकि उनका राज्य में है अराजकता। स्पष्ट रूप से, कानून और व्यवस्था की स्थिति सरकार के लिए प्राथमिकता नहीं है।”

उन्होंने कहा, “हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, हमारी कारों को तोड़ दिया गया है, सायोनी घोष के खिलाफ झूठा मामला है और हम त्रिपुरा पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद करते हैं।”

16 TMC MPs, including Derek O'Brien, Sukhendu Sekhar Roy, Santanu Sen and Mala Roy, arrive at the party office in Delhi. They have sought an appointment with the Union Home Minister Amit Shah over the alleged police brutality in Tripura. pic.twitter.com/9m8bo3Qfiz

— ANI (@ANI) November 22, 2021