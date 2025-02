किस राज्य का सीएम सबका चहेता है, यह जानकर आप दंग रह जाएंगे। इंडिया टुडे ग्रुप और C Voter ने 2 जनवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 के बीच Mood of the Nation सर्वे किया।