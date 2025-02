प्रयागराज। आज वसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालु महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान कर रहे हैं। अब तक 62 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। 13 अखाड़ों ने संगम में डुबकी लगा लिया है। हाथों में तलवार गदा और डमरू लिए हुए साधु संत स्नान करने पहुंचे। उन्होंने तो अपने आंखों पर काला चश्मा तक लगाया है। हर हर महादेव के जयघोष से पूरा महाकुंभ गूंज रहा है। सीएम योगी सुबह 3 बजे से ही स्नान पर नजर बनाए हुए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3 बजे से डीजीपी, प्रमुख गृह सचिव समेत अन्य कई अफसरों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहीं से बैठे बैठे सीएम योगी महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके साथ कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं। मौनी अमावस्या की घटना से सबक लेते हुए, शासन किसी तरह का कोताही नहीं बरतना चाहती है।

#MahaKumbhMela2025 | Chief Minister Yogi Adityanath has been continuously taking updates on the ‘Amrit Snan’ of Basant Panchami and giving necessary instructions to the DGP, Principal Secretary Home and officers of the Chief Minister’s Office, at the war room of his official… pic.twitter.com/ye0Z1bNVB5

— ANI (@ANI) February 3, 2025