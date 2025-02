पटना। बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बताया जा रहा है कि 4 अपराधी इमारत में घुसे हुए हैं। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस और STF बिल्डिंग के अंदर घुस गई है। रुक रूककर गोलीबारी की जा रही है। अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है।

इस घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। इलाके के लोग दहशत में आ गए हैं। पटना के कंकड़बाग के रामलखन रास्ते पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ से शहर में डर का माहौल बना हुआ है। कहा जा रहा है कि बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए घर में छुपा हुआ है। इस घटना को लेकर सदर DSP सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। इस घटना को देखते हुए सुरक्षाबलों ने अपराधियों की घेराबंदी कर दी है।

#WATCH | Bihar: The firing took place in Patna’s Kankarbagh area today around 2 pm. Four criminals opened fire outside a house. After the firing, all the criminals went into hiding inside a house nearby. STF has reached the spot along with the Police. The force has surrounded the… pic.twitter.com/jofQaZERtY

— ANI (@ANI) February 18, 2025