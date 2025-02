लखनऊ। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन हो गया है। 13 जनवरी को शाही स्नान से शुरू हुए आस्था के इस संगम में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बन गया। सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ आज प्रयागराज पहुंचे हैं। सीएम ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ झाड़ू लगाई। पूजा-पाठ करने के बाद उन्होंने सफाईकर्मियों के साथ भोजन भी किया।

सीएम योगी ने सभी सफाईकर्मियों सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वो सभी सफाई कर्मी को एक्स्ट्रा 10 हजार रुपए का बोनस देंगे। प्रदेश में स्वच्छता कर्मियों को 8 से 11 हजार रुपए मिलते थे जो अब अप्रैल से बढ़कर हर महीने 16 हजार कर देंगे। साथ में उन्हें आयुष्मान योजना से जोड़ा जायेगा। सभी सफाईकर्मी सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठक भोजन करते हुए दिखे।

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, Deputy CMs Brajesh Pathak, KP Maurya and other ministers of the cabinet have lunch with sanitation workers in Prayagraj. pic.twitter.com/TqEyxvpEgV

— ANI (@ANI) February 27, 2025