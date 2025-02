नई दिल्ली। बीजेपी ने दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बनाया है। रेखा गुप्ता का नाम कई दिनों से चर्चा में था लेकिन कल उनके नाम पर आख़िरकार मुहर लग गया। सीएम बनते ही रेखा गुप्ता लोगों के निशाने पर आ गईं हैं। उनके पुराने ट्वीट्स-वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि दिल्ली की नई सीएम तो धाकड़ हैं।

वायरल हो रहा वीडियो 2023 का है। रेखा गुप्ता दिल्ली भाजपा की तरफ से एमसीडी का मेयर प्रत्याशी बनाई गईं थीं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच हंगामा हुआ था। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में रेखा गुप्ता हंगामा करते हुए दिख रही हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को थप्पड़ मार दिया था। साथ ही सामान भी तोड़ दिया था। बता दें कि रेखा गुप्ता दो बार विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं। इसके बाद भी बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार टिकट दिया और चुनाव जीतने पर दिल्ली का सीएम बना दिया। इससे पहले रेखा दिल्ली एमसीडी में मेयर का चुनाव भी हार गईं थीं।

The woman you see vandalising government property inside the Municipal Corporation is #RekhaGupta.

She just became the new CM of Delhi.

Good luck to the people of Delhi 🙏

pic.twitter.com/N6McnrHPTX

— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) February 19, 2025