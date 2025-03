रांची। झारखंड के गिरिडीह में होली पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गया। होली के मौके पर हुए इस टकराव में जमकर पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने कई दुकानों में आग लगा दी। इस दौरान कई बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही SDPO राजेंद्र प्रसाद पुलिस बल के साथ पहुँच गए। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन स्थिति नियंत्रण में नहीं आई।

इसके बाद घटना की सूचना SP डॉ. विमल कुमार को दी गई। एसपी भी मौके पर पहुंचे लेकिन तब भी दोनों पक्ष आपस में लड़ते रहे। SP विमल कुमार के सामने भी लोग एक दूसरे से भिड़ते रहे। स्तिथि गंभीर होता देखकर पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ना शुरू किया। दमकल की टीम ने दुकानों और वाहनों में लगी आग को बुझाया। घायलों को अस्पताल भेजा गया है।

