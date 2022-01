नई दिल्ली, Taslima Nasreen: फेसबुक एक ऐसा प्लेटफार्म जिसने आज हमें अपने दोस्तों और परिजनों के बेहद करीब ला दिया है. ऐसे में ही कई बार इस प्लेटफार्म से फेक न्यूज़ को बढ़ावा देने और अफवाहों के प्रचार की भी खबरें सामने आती है. ऐसा ही हुआ मशहूर लेखिका तसलीमा नसरीन के साथ जहाँ, फेसबुक ने उनके अकाउंट को रिमेम्बरिंग अकॉउंट में बदलते हुए Remembering Taslima Nasreen कर दिया था, जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़े. ऐस में अब लेखिका को खुद सामने आकर इस बात का सबूत देना पड़ा की वे जिन्दा हैं.

😮 @Meta @fbsecurity @facebookapp @MetaNewsroom @Facebook I am very much alive. But you memorialized my facebook account. What a sad news! How could you do that? Please give me back my account. pic.twitter.com/mwZNbcOopy

— taslima nasreen (@taslimanasreen) January 18, 2022