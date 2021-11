तमिलनाडु, देश भर में बादल कहर बनकर बरस रहे हैं, बेमौसम बरसात ने देश में बारिश ( Tamilnadu Rains ) का सैलाब ला दिया है. इसी क्रम में राजधानी दिल्ली समेत समूचे दक्षिण भारत में लगातार कई दिनों से बादल छाए हुए हैं. ऐसे में कड़ाके की ठंड पड़ने के भी आसार है. देश के दक्षिणी राज्य इस वक़्त आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं. ऐसे में सबसे अधिक अगर कोई राज्य इस कहर से प्रभावित है तो वह है आंध्र प्रदेश में इस वक्त आफत की बारिश बरस रही है. प्रदेश में नदियां उफान पर आ गई हैं, जबकि सड़कों पर लबालब पानी भर गया है और कई घर पानी में डूब गए हैं.

क्षिण भारत के चार राज्यों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में तो इस तरह बारिश हो रही है कि लोगों के घरों में पानी भर आया है. मौसम विभाग ने तमिलनाडु के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश को देखते हुए राज्य के 22 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं. सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि बारिश के चलते जन-जीवन की हानि न हो.

Light to moderate rain is likely to occur at one or two places over Pudukottai, Ramanathapuram, Toothukudi, Sivaganga, Madurai, Theni, Dindugal, Tiruchirapalli, Thanjavur, Tiruvarur, Nagapattinam & Myladuthurai districts of Tamil Nadu & Karaikal in next 3 hours: IMD Chennai pic.twitter.com/rbgR67LVOk

— ANI (@ANI) November 24, 2021