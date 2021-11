नई दिल्ली.Sydney Dialogue- यह देखते हुए कि भारत की डिजिटल क्रांति उसके लोकतंत्र में निहित है, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिडनी डायलॉग के उद्घाटन संस्करण में देश को “डिजिटल ट्रांज़िशन शेपिंग” के रूप में सूचीबद्ध किया।

पीएम मोदी ने अपने मुख्य भाषण के दौरान कहा”एक लोकतंत्र और डिजिटल नेता के रूप में, भारत हमारी साझा समृद्धि और सुरक्षा के लिए भागीदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। भारत की डिजिटल क्रांति हमारे लोकतंत्र, हमारी जनसांख्यिकी और हमारी अर्थव्यवस्था के पैमाने में निहित है। यह हमारे युवाओं के उद्यम और नवाचार द्वारा संचालित है,”।

प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत “अतीत की चुनौतियों को भविष्य में छलांग लगाने के अवसर में बदल रहा है। “भारत के प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति” के विषय पर बोलते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि देश में पांच महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं।

“एक, हम दुनिया की सबसे व्यापक सार्वजनिक सूचना अवसंरचना का निर्माण कर रहे हैं। 1.3 बिलियन से अधिक भारतीयों की एक विशिष्ट डिजिटल पहचान है। हम 600,0000 गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की राह पर हैं। हमने दुनिया का सबसे कुशल भुगतान बुनियादी ढांचा, यूपीआई बनाया है। 800 मिलियन से अधिक इंटरनेट का उपयोग करते हैं, 750 मिलियन स्मार्टफोन पर हैं।

पीएम मोदी ने कहा “दूसरे परिवर्तन पर, पीएम मोदी ने कहा कि भारत” सशक्तिकरण, कनेक्टिविटी, लाभों की डिलीवरी और कल्याण सहित शासन के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करके लोगों के जीवन को बदल रहा है। “तीन, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। स्वास्थ्य से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक हर चीज का समाधान प्रदान करने के लिए हर कुछ हफ्तों में नए यूनिकॉर्न सामने आ रहे हैं,”।

Fifth transition-There is a large effort to prepare India for the future. We are investing in developing indigenous capability in telecom technology such as 5G and 6G; India is one of the leading nations in artificial intelligence: PM Modi at Sydney Dialogue pic.twitter.com/KzYxz3TnQ0

