नई दिल्ली. नरेंद्र मोदी सरकार के एससी-एसटी संशोधन कानून 2018 की वैधता को चनौती देने वाली सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. कानून में नए संशोधन के अनुसार, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों की ओर शिकायत मिलने के तुरंत बाद ही एफाआईआर और गिरफ्तारी होगी. एससी एसटी कानून को सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और संघ (आरएसएस) पर निशाना साधा है.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी ने हमलावर होते हुए कहा कि बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार और आरएसएस संस्थागत ढांचे को तोड़ रहे हैं. राहुल गांधी ने आगे कहा कि वे एससी, एसटी, ओबीसी को बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत चाहे कितना भी सपना देख लें लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी आरक्षण को खत्म नहीं होने देगी.

दरअसल SC-ST संशोधन कानून, 2018 को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी केंद्र सरकार के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है. 20 मार्च साल 2018 को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के हो रहे दुरूपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी.

हालांकि, यह मामला राजनीतिक तूल पकड़ गया. जिसके बाद संसद में नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया. भाजपा सरकार के इस कानून में संशोधन के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई जिन्हें कोर्ट ने खारिज करते हुए फैसला सुनाया.

Rahul Gandhi: BJP & RSS's ideology is against reservations. They never want SC/STs to progress. They're breaking the institutional structure. I want to tell SC/ST/OBC&Dalits that we'll never let reservations come to an end no matter how much Modi Ji or Mohan Bhagwat dream of it. pic.twitter.com/eyCLigBa8q

— ANI (@ANI) February 10, 2020