नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया, जहां रात 3 बज के करीब 4 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है जबकि 10 के करीब अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। यह इलाका मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में आता है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। वहाँ रहने वाली महिलाओं ने बताया कि ईमारत में कौन-कौन रहता था?

मौके पर मौजूद एक महिला ने बताया कि यहां पर उनके दो बेटे और बहुएं रहती हैं। इसके अलावा अन्य किरायदार भी रहते हैं। उनकी बड़ी बहू के तीन बच्चे हैं और दूसरी के भी तीन बच्चे हैं। अभी मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। शुक्रवार रात दिल्ली में अचानक से मौसम ने करवट ली। तेज बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफ़ान भी आया। माना जा रहा है कि इसी वजह से मुस्तफाबाद में इमरात ढह गई।

#WATCH | Mustafabad building collapse | An eyewitness says, ” Two men and two daughters-in-law stay here. The oldest daughter-in-law has three children, second daughter-in-law has three children…right now we don’t know anything. They are nowhere to be seen” https://t.co/lXyDvOpZ3q pic.twitter.com/1dbstH6Vn3

— ANI (@ANI) April 19, 2025