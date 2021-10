कलकत्ता. कलकत्ता- ट्राम, लोकल ट्रेन, कॉफ़ी हाउस की शाम का शहर, परिवर्तन के प्रयास का शहर, रसगुल्ले की मिठास का, पुचके के तीखे अहसास का शहर, कलकत्ता में दुर्गा पूजा की धूम अलग ही देखने को मिल रही है, सभी माँ दुर्गा का स्वागत करने के लिए बेहद उत्साहित हैं. कलकत्ता में महासष्टि के दिन से दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है और विजय दशमी के दिन माता की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है. ऐसे में, हर साल अलग-अलग पंडालों को नई थीम के साथ बनाया जाता है. यह पंडाल न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे भारत में मशहूर है. ऐसा ही एक पंडाल है कलकत्ता के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब का ( Sreebhumi Pandal ) , जहाँ हर साल की तरह इस बार भी माँ दुर्गा की बड़ी ही भव्य प्रतिमा बनाई गई है.

कलकत्ता में दुर्गा पूजा की तैयारियां ज़ोरों-शोरों पर हैं, ऐसे में हर पंडाल कुछ नया करने में जुटे हैं. इसी क्रम में कलकत्ता के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में बुर्ज खलीफा थीम पर पंडाल बनाया गया है, इस 145 फ़ीट ऊँचे पंडाल को करीब 250 कारीगरों ने 2 महीने में तैयार किया गया है. पंडाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा को 45 किलो सोने से सुसज्जित किया गया है. श्रीभूमि अपने अलग अंदाज़ और नायाब अंदाज़ के लिए जाना जाता है.

इस पंडाल के बारे में बात करते हुए श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब के प्रेसिडेंट सुजीत बोस कहते हैं कि, ” हमने हर साल कुछ नया करने की कोशिश की है, हम हर साल प्रतिष्ठित जगहों का छोटा सा नमूना पेश करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने इससे पहले पूरी और केदारनाथ पर आधारित पंडाल भी बनाए हैं.

