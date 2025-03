लखनऊ। राणा सांगा को गद्दार कहने को लेकर घिरे सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना ने धावा बोल दिया है। बुधवार दोपहर में करणी सेना के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सपा सांसद के घर पर पहुँच गए। उन्होंने वहाँ जमकर बवाल किया। घर पर पत्थर बरसायें। कुर्सी और कार 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं।

#WATCH | Agra, UP: Vandalism and stone pelting broke outside the residence of Samajwadi Party MP Ramji Lal Suman. Police try to disperse the crowd and bring the situation under control.

(Note: Abusive language) pic.twitter.com/ocsKqkgUJD

— ANI (@ANI) March 26, 2025